Les Memphis Grizzlies ne vont pas jouer avant un certain temps. Jusque-là à peu près épargnés par le Covid, les joueurs de Taylor Jenkins sont semble-t-il cette fois directement touchés. La NBA a annoncé le report des trois prochains matches de l'une des franchises les plus en forme de la ligue. Des joueurs ont été […]

Les Memphis Grizzlies ne vont pas jouer avant un certain temps. Jusque-là à peu près épargnés par le Covid, les joueurs de Taylor Jenkins sont semble-t-il cette fois directement touchés. La NBA a annoncé le report des trois prochains matches de l'une des franchises les plus en forme de la ligue. Des joueurs ont été testés positifs au sein du groupe et d'autres doivent observer une période de quarantaine au regard du protocole sanitaire mis en place par la ligue.

Les Grizzlies, qui restaient sur cinq victoires de suite et venaient de récupérer leur meneur star Ja Morant, ne pourront affronter ni Portland (deux fois), ni Sacramento. Les actuels 7e de la Conférence Ouest avec 7 victoires pour 6 défaites depuis le début de la saison.

Le nombre de matches reportés continue d'augmenter ces derniers jours et le calendrier ne sera pas simple à orchestrer d'ici à la fin de la saison...

Quand Zion Williamson et Ja Morant semaient la terreur en AAU