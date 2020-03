Les Memphis Grizzlies sont en bonne position pour se qualifier pour les playoffs. Ils sont actuellement huitièmes avec quatre victoires d'avance sur leurs premiers poursuivants, les Kings, les Pelicans et les Blazers. Mais rien n'est encore assurée pour la franchise du Tennessee. Heureusement, elle s'apprête à récupérer plusieurs éléments. Le plus important d'entre eux étant Jaren Jackson Jr. Deuxième meilleur marqueur de l'effectif avec presque 17 points par match, gros défenseur et jeune star, l'intérieur est absent depuis le 21 février dernier en raison d'une entorse du genou. Les Grizzlies ont annoncé que JJJ ferait son retour dans la semaine à venir.

Et il ne revient pas seul ! Justise Winslow, transféré du Miami Heat le soir de la deadline, devrait aussi faire ses débuts avec Memphis durant les jours à venir.

Les Grizzlies espèrent aussi récupérer rapidement le rookie Brandon Clarke, qui compile 12 points et 5 rebonds depuis le début de la saison.