Les Houston Rockets favorables pour jouer pendant l’été

Avec l'arrêt de la saison NBA en cours de route, Adam Silver se retrouve dans une situation inédite dans toute l'histoire de la ligue. S'il y a déjà eu des lock-out par le passé, jamais un exercice ne s'était brusquement interrompu. Les options sont nombreuses et les prochains jours seront décisifs quant à la suite des opérations. Dans cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus, les problématiques sont nombreuses, d'où le casse-tête qui s'annonce pour les instances NBA. Néanmoins, quelques acteurs ont déjà donné quelques propositions, comme Mark Cuban qui pense que le calendrier peut-être repoussé à cet été. Adrian Wojnarowski, l'insider d'ESPN, avance que les Houston Rockets sont du même avis que le propriétaire des Dallas Mavericks.

Ainsi, la franchise menée par James Harden et Russell Westbrook est favorable à un report du calendrier de 3 à 4 semaines, et donc de disputer les playoffs pendant l'été. Une telle perspective, si elle est possible, retarderait les débuts des NBA Finals à fin juin, début juillet. Les dirigeants de la ligue vont contacter les Houston Rockets ainsi que les 29 autres équipes afin de prendre le pouls sur ce qui serait la meilleure solution pour boucler cet exercice 19/20 décidément bien sombre.

