La simplicité est toujours reine sur la Jordan 4. La preuve en est une fois de plus avec le tout nouveau coloris Tech Grey annoncé pour le mois de mai.

La base est en cuir blanc, avec un traditionnel Jumpman rouge sur la languette, et un autre gris clair cousu sur le talon. Le même gris que vous retrouverez sur l'avant de l'outsole et le col satiné tout comme l'intérieur de la languette rembourrée.

Le vrai plus se fait au niveau des eyelets et de la midsole, recouverts du superbe et mythique white cement qui devrait faire saliver tous les aficionados du coloris OG (et nous savons qu'ils sont nombreux).

D'une simplicité absolue et d'une élégance rare, cette Jordan 4 sortira le 29 mai prochain. Déjà dans votre viseur ?

Les images officielles de la Air Jordan 4 Tech Grey

