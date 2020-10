Les images officielles de la Air Jordan XXX5 Warrior

Le nouveau fleuron du département technologie de chez Jordan Brand est prêt à sortir. La Air Jordan XXX5 se découvre officiellement dans son coloris "Warrior" qui va ravir les fans des Bulls.

Comme à son habitude depuis le numéro XXX1, la nouvelle née de la glorieuse lignée rend hommage à ses mythiques ancêtres, et c'est ici la Jordan 5 qui apparait notamment au niveau du col et la languette (sans oublier la petite étiquette Nike Air sur l'arrière qui fait toujours plaisir). Le Jumpman apparait en rouge sur le haut de ladite languette droite, faisant face à un logo japanisant de l'autre côté.

Il faut en effet préciser que cette paire avait à la base été concue pour Rui Hachimura, l'arrière nippon des Washington Wizards. Le logo très Samourai a d'ailleurs été dessiné par sa mère pour symboliser son héritage culturel.

Le reste est totalement inédit, avec deux panneaux latéraux, l'un rouge en nubuck épais, l'autre noir en cuir légèrement suédé. A bien y regarder, on pense plus à la Jordan 13 "Flu Game".

Niveau performance, chaque matériaux a été choisi avec soin pour garantir traction, stabilité et légèreté. On a apprécié la semelle élargie sur l'avant pour un meilleur courtfeel (et pour le look les petites éclaboussures de peinture pour un côté urbain), les poches Zoom à l'avant, et le désormais fameux Eclipse Plate 2.0 qui a largement fait ses preuves sur la XXX4.

La sortie de cette Jordan XXX5 est annoncée pour le 21 octobre. Nous avons hâte de la tester sur le terrain !

Les images de la Air Jordan XXX5 Warrior