C.J. McCollum a prévenu d'une situation qui pourrait s'avérer très délicate pour "150 joueurs NBA" - selon ses estimations - si jamais la ligue se décidait à retirer une partie des salaires. En effet, une clause du CBA stipule que les franchises ont la possibilité de réduire les coûts en cas de crise sanitaire. L'arrière des Portland Trail Blazers expliquait alors que de très nombreux basketteurs pros géraient très mal leur argent. Ou assumait financièrement de nombreuses personnes. D'après lui, un tiers des acteurs du championnat serait en difficultés en cas de réduction des salaires. Ceux qui sont concernés peuvent se rassurer. Au moins quelques semaines de plus. Adrian Wojnarowski a révélé sur Twitter que les joueurs seraient payés dans leur intégralité le 15 avril prochain.

NBA will pay players full checks on April 15, league tell teams in a memo.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2020