Andre Drummond serait sur le marché des transferts. Les Detroit Pistons aimeraient récupérer une contrepartie en l'échange de leur pivot All-Star. Les deux pistes les plus chaudes menaient aux Atlanta Hawks et aux New York Knicks. Mais elles se sont refroidies ces derniers jours. Selon le New York Post, les Knicks n'auraient d'ailleurs plus d'intérêt pour l'intérieur. En tout cas pas via un trade. Les dirigeants auraient à cœur de garder leurs choix de draft et c'est évidemment une bonne nouvelle pour les supporteurs de la franchise de la grosse pomme. En plus, les Knicks peuvent compter sur le jeune Mitchell Robinson, prometteur au poste cinq.

Si jamais ils étaient vraiment intéressés par Drummond, autant qu'ils attendent l'été prochain. Le joueur devrait renoncer à sa dernière année de contrat pour tester le marché. Il aura alors la possibilité de choisir sa nouvelle équipe. Et les Knicks pourront toujours lui faire les yeux doux à ce moment-là, sans lâcher des joueurs ou des tours de draft.