Les Knicks ont été tout proches de signer un cador au coaching en 2018

On pensait que la Free Agency 2019 serait synonyme de retour vers le succès pour les New York Knicks. Kevin Durant était tout au long de la saison dernière fortement pressenti pour rejoindre Big Apple. Sans doute avec Kyrie Irving avec qui il avait choisi de lier son destin. Ils ont bien atterri à New York mais pas dans l'équipe escomptée puisqu'ils sont aujourd'hui chez les Nets. Une déception de plus pour les fans qui désespèrent de voir arriver un grand nom. Et pourtant un an plus tôt, en 2018, l'organisation a failli frapper un grand coup en signant un top coach.

Jeff Hornacek viré après deux années décevantes, les Knicks avaient dans l'idée d'attirer une pointure. Tout en haut de cette liste, un nom faisait l'unanimité, celui de Mike Budenholzer. L'ancien assistant de Gregg Popovich avait réussit des prouesses avec Atlanta, au point d'être élu coach de l'année en 2015. Il avait notamment, cette saison-là, amener ses Faucons tout en haut de l'Est, avant de croiser la route de LeBron James en finale de conférence. Voulant donner un nouvel élan à sa carrière, Budenholzer avait décidé de quitter Atlanta en 2018. Et selon le New York Post, il trouvait le défi proposé par les Knicks très alléchant.

Le média new-yorkais rapporte que des proches de Mike Budenholzer prospectait dans la ville afin de trouver un point de chute. Tout simplement parce qu'ils pensait qu'il accepterait le poste. Finalement, Budenholzer a pris la direction des Milwaukee Bucks. Avec le succès que l'on sait. Quant aux Knicks, ils se sont rabattus sur David Fizdale. Avec le succès que l'on sait...