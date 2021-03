Les Knicks prêts à griller tout le monde pour Andre Drummond ?

Et si Andre Drummond privilégiait du plus long terme en signant avec les Knicks plutôt qu'avec Brooklyn ou L.A. ?

Andre Drummond est au chômage technique depuis plusieurs semaines. Les Cleveland Cavaliers cherchent à trader le pivot qui sera en fin de contrat dans quelques mois et se laissent jusqu'à la deadline pour éviter un buy-out pur et simple. Voilà plusieurs jours que l'on dit les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers à la lutte pour signer l'ancien All-Star des Pistons une fois qu'il sera libre. Mais selon Shams Charania de The Athletic, un outsider pourrait bien débouler et passer les autres prétendants sur la ligne.

Les New York Knicks, dont la cote de popularité est en hausse cette saison grâce à un bon classement et ce qui ressemble à du bon travail de la part du front office et du coaching staff, seraient entrés dans la danse avec un projet un peu différent. Pour les Lakers et les Nets, il est hors de question de proposer à Andre Drummond autre chose qu'un contrat court et un rôle de second couteau derrière des superstars. Les Knicks aimeraient visiblement offrir à Drummond un contrat pouvant aller jusqu'à trois saisons avec un statut un peu plus important. Que ce soit après un buy-out ou via un trade, d'ailleurs.

Certes les Knicks ont une star montante en la personne de Julius Randle, mais le reste de l'effectif est plutôt jeune et n'a pas le CV d'Andre Drummond.

Reste à savoir quelles sont les intentions de l'intéressé à court et moyen terme. S'il veut participer à une campagne pour décrocher le titre mais sans être dans la lumière, il optera pour les Lakers ou les Nets. S'il veut encore être mis en avant et possiblement retrouver le rang qu'il avait à Detroit, les Knicks sont peut-être une solution plus intéressante.