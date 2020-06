Les Knicks prêts à piquer aux Bulls leur futur coach ?

Une nouvelle fois, les New York Knicks vont devoir chercher l'homme providentiel qui sera sur le banc pour les prochaines saisons. Après les épisodes désastreux Phil Jackson et Steve Mills, c'est Leon Rose qui va tenter de boucher les nombreux trous béants présents dans l'organisation depuis trop longtemps. Première mission et pas des moindre pour l'ancien agent de stars, trouver le meilleur coach possible. Pour le moment, Tom Thibodeau tient plus que la corde pour retrouver du taff à Big Apple. Mais Rose doit se garder toutes les portes ouvertes. Le profil obsolète de Thibs peut faire douter s'il n'arrive pas à se réinventer.

Dans cette optique, le nouvel homme fort de la franchise fait le tour des candidatures. The Athletic affirme que deux assistants vont prochainement être reçus. Il s'agit de Pat Delany, second de Steve Clifford à Orlando, et surtout d'Ime Udoka. Ce dernier est un disciple de Gregg Popovich, gage de popularité sur le marché. Les Bulls, qui s'apprêtent à remercier Jim Boylen, auraient même fait du Nigérian leur favori.

The Knicks plan to interview 76ers assistant coach Ime Udoka for their head coaching job, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2020

Alors doit-on s'attendre à une bataille entre Bulls et Knicks pour Ime Udoka ? Récemment, Rick Carlisle a prévenu tous les coaches disponibles, via le syndicat, que la formation de l'Illinois était à éviter. La nouvelle équipe en place pourrait changer cette vision extérieure. Mais cette déclaration a tout pour effrayer les candidats, dont Udoka. Ce n'est pas beaucoup mieux à New York où l'instabilité est légion. Cependant, le challenge y est sans doute plus excitant.

Rien n'est fait, loin de là. On le répète, Thibodeau est encore en pole position tandis. En revanche, s'il arrive à convaincre son auditoire, l'ancien NBAer, passé très brièvement à Vichy, a tout pour séduire. Surtout si les négociations avec Tom Thibodeau tardent à se conclure.