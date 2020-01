Les New York Knicks ont compris qu'ils étaient en reconstruction et qu'ils avaient donc intérêt à garder leurs picks et leurs jeunes joueurs. En revanche, ils ne savent pas encore quelle direction ils veulent réellement prendre pour leur équipe. La preuve, ils continuent de s'intéresser continuellement aux joueurs du même profil... et presque du même poste. Selon Ian Begley, un insider new-yorkais souvent bien informé au sujet de la franchise, les dirigeants voudraient désormais acquérir Malik Monk.

Some within the Knicks organization see Malik Monk as a potential trade target. (@IanBegley) pic.twitter.com/QpqToi7n7Y — Knicks Videos (@sny_knicks) January 23, 2020

Malik Monk devait s'imposer aux Charlotte Hornets. S'il progresse un peu chaque année, l'ancienne gâchette universitaire n'a pas encore décollé. Il tourne à un peu plus de 8 points par match en 19 minutes.

En revanche, on a du mal à comprendre pourquoi les Knicks tiennent absolument à associer les meneurs Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr à Malik Monk. Surtout que deux autres jeunes scoreurs, R.J. Barrett et Kevin Knox, font aussi partie de l'effectif. Mais bon, à New York, on a l'habitude des décisions qui n'ont pas de sens.