Les Knicks voudraient renforcer leur effectif avec des seconds couteaux

Aux Knicks, on dit un peu tout et son contraire en très peu de temps. C'est une franchise ultra médiatisée et forcément, les médias et les rumeurs sont bien plus nombreux qu'ailleurs. Avec un nouvel exercice comme lottery team qui se dessine, il se pourrait qu'il y ait des changements d'ici le 6 février, jour de deadline. Des insiders insistent sur le fait que l'effectif au complet, sauf RJ Barrett et Mitchell Robinson, est sur un siège éjectable. Le plus cité est évidemment Marcus Morris, meilleur élément des Knicks cette saison mais en fin de contrat. Mais avec une draft sans immenses talents et une free agency faiblarde, NY n'a d'autres choix que de procéder à des trades pour tenter de redresser la barre.

C'est visiblement l'intention de la direction qui compte bien s'activer. En tête de liste, des joueurs pouvant être des titulaires. Aucun nom n'a été cité mais les Knicks veulent à tout prix conserver Marcus Morris. Reste maintenant à attendre les prochaines semaines pour voir si la franchise a flairé un ou deux bons coups.