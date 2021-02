Les Lakers et les Knicks intéressés par une déception du Magic ?

Saison particulière oblige, la deadline a été fixée au 25 mars. D'ici là, de nombreuses équipes auront l'occasion de se renforcer, ou se débarrasser de leurs gros contrats. C'est le cas pour Blake Griffin et Andre Drummond. Il se murmure que le second intéressé les Lakers si jamais il est coupé. Mais les Californiens restent à l'affût sur d'autres dossiers.

La blessure d'Anthony Davis oblige la franchise à s'adapter. Pour le moment, AD est out pour les trois prochaines semaines. Il n'est pas impossible, vu sa blessure, qu'il reste à l'infirmerie un peu plus longtemps. Et sans lui, c'est toute l'assise défensive qui est remise en question. Dans l'immédiat, pas de craintes mais il faut se tenir prêt en cas où ça commence à flancher.

C'est avec cette réflexion que les dirigeants gardent un oeil sur Mo Bamba. Annoncé comme un futur grand au moment de sa Draft en 2018, le pivot déçoit. À sa décharge, il combat les séquelles du Covid qui l'ont longtemps empêché de s'entraîner. Cette saison, il n'a joué qu'à 13 reprises, pour 8 minutes de temps de jeu. Mais à 22 ans, Mo Bamba a encore du temps devant lui.

Ses longs segments, sa taille, son sens du contre et son petit tir extérieur font qu'il conserve une certaine côte. Aux Lakers, on pourrait donc avoir une belle complémentarité dessous entre lui, AD, Montrezl Harrell et Marc Gasol. Attention car si les Lakers sont sur le dossier, ils ne sont pas les seuls.

Amputés de Mitchell Robinson pour au moins 4 à 6 semaines, les Knicks cherchent un profil similaire. Et celui de Mo Bamba retient toute leur attention. Reste à connaître les réelles intentions du Magic et surtout la contrepartie demandée.