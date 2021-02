Les Lakers ont un concurrent de taille à l’Ouest selon Magic Johnson

Depuis son départ surprise des Los Angeles Lakers en 2019, Magic Johnson se fait bien plus discret. Il y a bien quelques déclarations fracassantes, comme celle où il expliquait que le succès actuel des Angelenos était de son fait. Mais sinon, il ne communique quasiment plus qu'à travers son compte Twitter. Du temps où il était président, cette manie de tweeter lui avait d'ailleurs attiré quelques amendes.

L'homme aux cinq bagues avec LA reste tout de même attentif à la situation. Les champions en titre semblent avoir trouvé leur rythme de croisière, avec un LeBron James magnifique à la baguette. Le tout sans Anthony Davis qui doit soigner son tendon d'Achille encore au moins 2-3 semaines.

Chez les concurrents, la saison des Clippers ressemble beaucoup à celle de leurs rivaux californiens. Un collectif bien en place qui permet de gérer au mieux les pépins physiques qui sont nombreux en ce moment. Mais contrairement à l'an passé, une autre équipe joue réellement les trouble-fêtes.

Avec 19 victoires sur leurs 20 derniers matches, le Utah Jazz est aujourd'hui le leader de la NBA. Oublié la déconvenue des derniers playoffs, les hommes de Quin Snyder impressionnent. De part leur défense, clé de voute de l'équipe depuis de nombreuses années. La nouveauté, c'est la force de frappe offensive.

Donovan Mitchell n'est plus seul à s'occuper de tout. Bojan Bogdanovic et surtout Jordan Clarkson, favori pour être le 6e homme de l'année, sont de précieux atouts offensifs. Tout comme la mobilité et la disponibilité de Rudy Gobert sur les picks. Mais le Jazz peut-il vraiment s'inviter dans la course aux Finales ? Magic y croit.

"Le Jazz a tout pour atteindre les NBA Finals. Un excellent meneur avec Mike Conley, une superstar Donovan Mitchell, une défense dirigée par Rudy Gobert et Royce O'Neale. Ils ont plus deux des meilleurs shooteurs à trois points de la Ligue avec Joe Ingles et Bojan Bogdanovic."

Magic oublie même l'impact du banc, notamment grâce à Clarkson, Ingles et Favors. On attend désormais avec impatience de voir comme Utah va gérer cette nouvelle notoriété dans cette fin de saison. Et surtout voir le comportement des joueurs en playoffs face à la pression. Ce qui sera une vraie première pour eux, contrairement aux Lakers.

