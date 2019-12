Les Mavericks abandonnent la piste Andre Iguodala

Toujours bloqué par les Memphis Grizzlies, Andre Iguodala attend sagement le dénouement de cette situation. Le joueur veut un buy-out, la franchise exige un trade. La situation est totalement bloquée, du moins jusqu'au 6 février, date de la trade deadline. Passé cette date, rien ne pourra plus empêcher les Grizz' de libérer le triple champion NBA. Evidemment, un joueur de cette expérience a une valeur inestimable pour certains contenders. Les deux équipes de Los Angeles sont en pole position et, d'après les médias US, les Dallas Mavericks étaient également dans la course à Iggy. Mais finalement, les Texans ont décidé d'abandonner la piste menant à l'ancien Warrior.

Pour le moment, les Lakers garderaient une longueur d'avance sur les Clippers dans ce dossier. Les deux franchises n'ayant pas envie de se séparer d'un premier tour de Draft (surtout les Clipps qui ont été dépouillés par le trade de Paul George), il faudra donc vraisemblablement patienter jusqu'à février pour connaître la destination d'Andre Iguodala, qui n'a pas joué une seule seconde cette saison à Memphis.

Les stats en carrière d'Andre Iguodala