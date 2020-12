C'est LA grande question du moment. Où va terminer James Harden ? La diva des Rockets, si l'on en croit les derniers récits d'ESPN sur le comportement de la star, ne veut plus jouer pour Houston. Après huit années de collaboration, les deux parties vont se séparer. C'est inéluctable. Seul problème, la franchise est gourmande et n'est pas prête à solder son MVP.

Les portes se referment de jour en jour. Brooklyn semble se satisfaire de son groupe qui entoure Kyrie et KD (et c'est assez logique vu la densité des Nets), et Philly ne veut pas lâcher Ben Simmons pour faire venir le barbu. Les deux plus grosses pistes se sont refroidies et, pour le moment, rien ne filtre sur la volonté d'une autre de faire all-in pour James Harden.

Ces derniers jours, les Dallas Mavericks ont brièvement été évoqués. Mais pour ça, il faudra sacrifier Kristaps Porzingis, ce que Mark Cuban n'est pas prêt à faire. Marc Stein a confirmé l'information en expliquant qu'il n'y avait "aucune chance" que Dallas tente de recruter le meilleur marqueur de la ligue.

One league source on the Mavericks' reported trade interest in James Harden: "No chance" — Marc Stein (@TheSteinLine) December 18, 2020

Il faut dire qu'une association entre James Harden et Luka Doncic est impossible sur le papier. Les deux joueurs ont énormément besoin de la balle, et l'arrivée d'un tel glouton pourrait freiner la progression de la pépite slovène. Le temps passe, et on se dirige tout droit vers une cohabitation entre les Rockets et leur joueur pour le début de la saison régulière. À moins qu'un accord tombe dans le week-end.

James Harden : passe-droits, tyrannie et caprices ?