Les meilleurs tweets sur la « bague intelligente » des joueurs NBA

Vous êtes sans doute déjà au courant, mais les joueurs NBA qui entreront dans la bulle d'Orlando auront à leur disposition quelques outils technologiques intéressants. Celui qui fait le plus parler depuis quelques jours, c'est indéniablement la fameuse "bague intelligente" que les membres des 22 franchises invitées à reprendre la saison.

La bague en question a quelques propriétés assez intéressantes. Elle servirait à contrôler la température du corps, les battements cardiaque et permettrait ainsi de détecter les symptômes les plus fréquents du Covid-19 trois jours avant qu'ils ne se déclarent. Elle servirait d'alarme si des joueurs sont trop proches l'un de l'autre pendant une période trop prolongée.

Le côté Big Brother a un peu choqué quelques observateurs, mais a aussi servi de base à quelques très bons détournements et moqueries. On vous en a sélectionné quelques uns.

---

Les joueurs et les équipes non titrés allaient forcément en prendre une au passage...

Only ring James Harden will ever get https://t.co/pVd1SFl7eb — Nik Nak Podcast (@NikNakPod) June 18, 2020

Clippers finally got a ring https://t.co/eBxSoud2Cc — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 18, 2020

Quelqu'un qui sait comment les joueurs opèrent en soirées.

side chick: "you're married?"

married NBA player: "nah baby this is just a COVID smart ring" https://t.co/mhGeESjGfX — Jeremy Layton (@JeremyLayt0n) June 18, 2020

Jeu de mots, Ramucho.

smart ring pic.twitter.com/JTWHS32BBD — thank you brady (@ms36goat) June 18, 2020

Kyrie le conspirationniste.

No way they are stealing my thoughts pic.twitter.com/3Ifr21MN2x — Last of the Brohicans (@Marcos_Island) June 18, 2020

Celle-là est un peu classée X.

Dion waiters has put the smart ring on his cock https://t.co/kl9dE8tAbv — Dick game smedium (@dbbm52) June 18, 2020

Les fans des Lakers sont prêts à tout pour gagner un titre de plus.

as an essential worker, i am willing to delegate my smart ring to lebron. https://t.co/jLLZLjtfJO — isaac (@idollarsignaac) June 19, 2020

Bien raisonné.