Les Milwaukee Bucks tiennent aussi leur renfort spécial playoffs ?

La deadline des transferts étant maintenant passée, c'est au tour du bal des Buy-outs d'ouvrir. Cette période est celle où les équipes ayant de grandes ambitions se distinguent de celles n'en ayant plus du tout. D'un côté, le Thunder met au placard Al Horford et rentre en mode tanking et de l'autre, les grosses cylindrées récupèrent les cadors laissés sur le bord de la route.

C'est de cette façon que les Brooklyn Nets ont très substantiellement renforcé leur roster ces derniers jours avec les arrivées de Blake Griffin puis, plus récemment, de LaMarcus Aldridge. De la même façon, Andre Drummond, certainement le joueur le plus courtisé parmi les Buy-outs du moment, a fait le choix de rejoindre le champion en titre. Les Lakers s'offrent ainsi une belle bouffée d'air.

Andre Drummond rejoint les Lakers, ça respire mieux à Los Angeles

Milwaukee, en bon candidat au titre, se devait de réagir. Evidemment, les gros poissons sont passés, mais il reste néanmoins quelques joueurs intéressants à saisir. C'est le cas d'Austin Rivers.

Transféré à OKC dans le cadre du deal en triangle impliquant George Hill, Austin Rivers a été coupé, sans grande surprise, par la franchise du Thunder. Selon Shams Charania, l'ancien joueur des Knicks pourrait rebondir du côté des Milwaukee Bucks et ainsi leur apporter cette petite étincelle en sortie de banc.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021