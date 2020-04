Nous l'attendions avec impatience : la Nike Zoom Freak 2 de Giannis Antetokounmpo se dévoile enfin. Vous vous en doutez : après le succès du premier modèle, les designers de Nike ont du se casser légèrement la tête pour créer ce second numéro de la ligne signature du dernier MVP (celui de l'an dernier, 2019, mais si souvenez-vous, c'est quand on jouait encore au basketball).

Premier constat : le look y est, et c'était là la première force de la Freak 1 qui avait surpris son monde avec son swoosh inversé qui grignotait la semelle. Ici la virgule reprend une place normale, avec un pattern un peu animal à l'intérieur (toujours appréciable le clin d'oeil du joueur à ses racines africaines), et une petite particularité puisque le lacet la traverse sur la base, ce qui est une belle idée.

Cette 2 est vraiment un upgrade, avec un mélange de matières qui la rend plus "premium" : mesh, nubuck, empiècements de plastique et nylon. Son upper à lignes verticales nous fait bien sûr penser à la Kobe 7, même si cette Freak a l'air bien au premier regard un peu plus souple. A la demande de Giannis, on reste sur du low, le shape est un poil plus relevé que sur sa grande soeur, et la semelle rehaussée.

La semelle parlons en : divisée en deux parties, elle laisse apparaitre l'amorti Zoom bien réparti sous le pied pour supporter les forts appuis et changements de direction. Détail mignon : les prénoms de ses parents Charles et Veronica imprimés entre les deux poches.

Rassurons les fans de la bestiole des Milwaukee Bucks, son logo trône fièrement sur l'arrière de la silhouette. Ce coloris noir et blanc est réussi, et nous avons hâte de laisser nos spécialistes la tester afin qu'ils puissent vous donner leur ressenti.

Pas encore de date de release annoncée pour l'instant sur cette Zoom Freak 2, mais vous en serez bien sur les premier informés.

Les images de la Nike Zoom Freak 2