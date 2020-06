Les Nuggets stoppent tout à cause du Covid, il y a de quoi s’inquiéter

L'annonce faite par les Denver Nuggets ne sent pas bon du tout pour la suite des opérations et l'angoisse monte...

Généralement, les bombes d'Adrian Wojnarowski sont des annonces de trades et filent plus la pèche qu'autre chose. Celle-ci fait forcément l'effet inverse. Alors que de nouveaux joueurs sont positifs au Covid-19 tous les jours ou presque - Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan sont les derniers en date - les Denver Nuggets viennent de prendre une décision drastique. Selon le journaliste d'ESPN, la franchise vient purement et simplement de stopper les entraînements de ses joueurs et la préparation pour la reprise de la saison NBA dans la bulle d'Orlando. En cause : la présence de deux contaminés au sein de l'organisation, sans que l'on sache s'il s'agit de joueurs ou de membres du staff.

Ces cas s'ajoutent à celui de Nikola Jokic, qui a contracté le virus en Serbie, et ont poussé les Nuggets à prendre les devants. Les équipes ne subissent pas toutes le virus de plein fouet, mais comment imaginer une reprise de la compétition dans un mois si tous les jours des joueurs annoncent qu'ils sont contaminés et doivent observer, a minima, 15 jours de quarantaine ? La situation aux Etats-Unis et en Floride en particulier est déjà extrêmement inquiétante, avec un pic pas encore atteint, faute de mesures sanitaires suffisantes.

5% des joueurs NBA testés ont le Covid-19

On peut aussi se demander si les joueurs ont tous respecté scrupuleusement le protocole de confinement et de distanciation. Les rumeurs sur des entraînements secrets - pour les Los Angeles Lakers notamment - qui se seraient tenus pendant cette période compliquée, vont repartir bon train. Les New Orleans Pelicans ont révélé la présence de trois cas positifs dans leur effectif, exactement comme les Sacramento Kings. Chez ces derniers, Jabari Parker a par exemple été pris en flagrant délit de partie de tennis sans masque, deux jours après son contrôle positif... Lors des récentes manifestations liées au mouvement Black Lives Matter, la présence de joueurs NBA, pas toujours munis de masques, a été remarquée.

On attend les prochaines annonces des franchises et de la ligue avec une certaine anxiété. Il reste du temps, mais la préparation pour la "bulle" est très, très loin d'être optimale. Jour après jour, on risque de se demander un peu plus si le jeu en vaut vraiment la chandelle.