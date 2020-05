Les Rockets pensent encore qu’une blessure les a privés d’un titre

Les Houston Rockets ont du mal à passer à autre chose. A vrai dire, ils sont encore en partie coincés dans le passé. Et dans cette finale de Conférence Ouest perdue contre les Golden State Warriors en 2018. Les Texans menaient 3 victoires à 2 avant de s’incliner lors des Games 6 et 7 décisifs. En l’absence de Chris Paul, touché aux ischios.

« C’était l’une des plus grandes équipes de l’Histoire qui est passée à une blessure de gagner un titre », confie Daryl Morey, le GM des Rockets invité d’un podcast.

"Really just one of the all time great teams and and a hamstring kept us from a title." @HoustonRockets GM @DMorey joins us: pic.twitter.com/F91XmVeIGn

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) May 20, 2020