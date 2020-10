Les vraies conversations Whatsapp des Lakers avant le Game 4

Quelques heures avant un Game 4 qui s'annonçait décisif pour la suite de la série - et donc pour la Legacy de LeBron James - le King a balancé un message sur le groupe Whatsapp des Lakers. Comme nous sommes des as du hacking (ouais on sait, il parait que cette messagerie est inviolable, mais nous on a des hackers ultra chauds) nous avons réussi à intercepter les échanges et nous vous les divulguons aujourd'hui en totale exclusivité mondiale !

Groupe *KING JAMES AND FELLOW LAKERS, FOR KB8/24*

Mardi 6 octobre, 11 heures

LeBron *KING JAMES* : Must win.

JaVale McGee : Hein ?

Dwight Howard : Qu’est-ce qu’il dit ?

J.R. Smith : J’crois que j’suis encore bourré de la veille.

JaVale McGee : Toi t’es bourré depuis 2016.

Anthony Davis : Désolé patron, on n’a pas tout à fait compris le message.

LeBron *KING JAMES* : Défaite interdite ce soir. Allez mes Lakers sûrs, mes valeureux soldats, on doit se ressaisir, c’est un match très important pour mo… pour nous. On va ramener la franchise au sommet pour ma lega… pour Kobe ! On va le faire pour Kobe. Ce soir, on GAGNE !

Anthony Davis : Bien parlé leader ! Tu as tout à fait raison, j’ai merdé au dernier match. Je dois être plus agressif. Ce soir, j’en plante 40 !

LeBron *KING JAMES* : Oulah, non, non, t’inquiète, héhé, pourquoi s’embêter à mettre 40 points voyons ! Tu ne vas quand même pas me priver de mon trophée de MV… heu, concentre-toi plutôt sur la défense Anthony, c’est très bien ça, c’est une très bonne idée ça, de toute façon, les journalistes ils ne regardent pas les statistiques défensives.

J.R. Smith : Hey, Kentavious, il te reste de la weed que je t’ai passée ?

Dion Waiters : Désolé, y’en a plus. Contrôle anti-dopage, tu connais, on a été obligés de tout jeter dans les toilettes.

Mardi 6 octobre, 15 heures

LeBron *KING JAMES* : Allez les gars, la pression monte, on n’oublie pas, on me passe la… on respecte à fond le plan de jeu !

Markieff Morris : J’suis un peu malade. J’crois que je vais laisser Marcus jouer à ma place.

Jared Dudley : Au pire moi je suis prêt s’il y a besoin ! Dite-le au coach.

Rajon Rondo : Ouais, ouais, on lui transmettra. Après le match.

Danny Green : C’est à quelle heure ce soir déjà ?

LeBron *KING JAMES* : Olalala Danny, on avait complètement oublié de te dire… le Game est reporté à demain !!! Demain soir, 2 heures du matin, rendez-vous dans le parking. Viens seul.

Mardi 6 octobre, 16 heures 30

Marcus Morris : Je joue ce soir les mecs. Sinon, ce n’est pas pour chauffer mais à ce qu’il paraît Jimmy Butler il a beaucoup parlé sur LeBron au dernier match. Mais je dis ça comme ça, hein, je ne cherche pas à foutre la merde. Pas mon style.

JaVale McGee : Il a dit quoi déjà ?

Marcus Morris : Non, non, mec, je ne peux pas répéter, ça reste entre LeBron et Jimmy. Il a juste dit qu’il était dans la merde. Qu’il allait le taffer. Le dominer. Mais je ne veux pas en rajouter tu vois, je ne suis pas là pour ce genre de trucs. Bon c’est vrai qu’il l’a aussi appelé ‘Queen James’ et lui a dit que c’était qu’une pleureuse, un mec soft, une baltringue. Après je ne veux pas lancer de rumeurs. Pas mon style.

LeBron *KING JAMES* : Alala, vous les jeunes, vous ne comprenez rien au trashtalking à l’ancienne ! Alors que nous, les gars des 90’s, on a l’habitude, c’est dans notre ADN. A mon époque, ça se chambrait avec Mike, avec Scottie, avec Larry et Magic. On était dans ce game. Et ça ne m’empêchait pas de dominer.

Mardi 6 octobre, 18 heures

LeBron *KING JAMES* : Hey, Anthony tu peux me renvoyer la pétition sur Kuzma s’il-te-plait ? Celle pour l’empêcher de chopper une bague.

Anthony Davis : Normalement tu as toujours le lien vu que c’est toi qui l’as créée.

LeBron *KING JAMES* : Haha, ah oui, c’est vrai, j’avais oublié. Je vais en lancer une autre pour l’envoyer aux Sacramento Kings avant le Game 4.

Rajon Rondo : Attention, Bam Adebayo est de retour ce soir. Il va falloir s’adapter. L’empêcher de créer du jeu au poste haut, il excelle là-dessus. Dwight, t’inquiète pas, si tu comprends rien, je te ferai un dessin avec des carrés et des ronds pour que tu puisses capter.

Dwight Howard : Merci frérot.

J.R. Smith : Je veux bien moi aussi.

Kentavious Caldwell-Pope : Je sens que je vais sortir le match de ma vie.

LeBron *KING JAMES* : Haha, toujours le mot pour rire, ‘Big K’. On a besoin de mecs comme toi dans une équipe. Pas très doué mais toujours là pour mettre la bonne ambiance ! Même si c’est vrai que, de mon temps, dans les années 80, on jouait dur et ça blaguait pas ! On n’avait pas le temps pour ça, que de la castagne sur le terrain. Des vrais durs. Mais bon, vous, vous n’avez pas connu ça.

Mardi 6 octobre, 19 heures 30

Marcus Morris : Je sais pas si t'as vu Kyle, mais y'a ce p'tit con de Tyler Herro qui posté ça. Je veux surtout pas foutre la merde, hein. C'est juste pour que tu saches quoi.

*** Kyle Kuzma a quitté ce groupe ***

Mercredi 7 octobre, 2 heures du matin

Danny Green : LeBron je suis dans le parking là mais ça capte mal. Vous êtes où ? Je crois avoir vu des mecs cagoulés avec des barres en fer, ça sent pas bon là… LeBron ? LeBron ?