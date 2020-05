Les Warriors version « We Believe » auront droit à leur documentaire

Un documentaire sur la célèbre aventure des Golden State Warriors de "We Believe" en 2007 est actuellement en préparation

"The Last Dance" a sans doute fait tourner plusieurs têtes depuis l'annonce de sa diffusion il y a maintenant plus d'un an. Et son succès triomphal avec. Si bien que depuis plusieurs semaines, c'est une véritable course au documentaire qui a été lancée aux quatre coins des Etats-Unis. Kobe Bryant avait par exemple fait filmer sa dernière saison pour en faire un document événement. Dwyane Wade a lui opté pour une production sur la "Redeem Team" des JO 2008. Et même si les Golden State Warriors ont refusé leur "Last Dance" l'an passé, l'organisation aura tout de même droit à son heure de gloire sur le petit écran.

Matt Barnes a ainsi signifié sur le podcast de Bill Simmons qu'un documentaire sur l'épopée de 2007 était en cours de production. Le célèbre "We Believe", cette équipe qui avait choqué la planète basket en réalisant l'un des plus gros coups de l'histoire. Tête de série numéro 8, les Warriors de Baron Davis, Stephen Jackson ou encore Jason Richardson avaient sorti les Mavericks et leurs 67 victoires au premier tour. Un upset légendaire qui reste encore aujourd'hui gravé dans les mémoires. Reste désormais à connaître la date de diffusion pour revivre cette saison historique de la franchise.