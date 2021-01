Les Wizards relancent Alex Len, avant de se relancer eux-mêmes ?

Avec la blessure de Thomas Bryant jusqu'à la fin de la saison, les Washington Wizards ont rapidement pris un coup au moral. Depuis, même si Robin Lopez assure comme il peut dans le cinq, Scott Brooks était en demande d'un intérieur pour compléter la rotation. Un peu de "viande", en somme. On avait parlé un temps de Ian Mahinmi, mais même si on aime le leadership et l'expérience du Français, pas sûr que les fans l'auraient accueilli à bras ouverts après lui avoir reproché de ne pas être à la hauteur de son gros contrat. L'heureux élu est un joueur fraîchement coupé et un peu plus jeune que Mahinmi : Alex Len.

Selon Shams Charania de The Athletic, Len s'est engagé pour un an avec les Wizards, après avoir reçu plusieurs sollicitations. L'intérieur de 27 ans n'avait joué que 7 matches avec les Raptors cette saison avant d'être coupé par Masai Ujiri. Drafté en 5e position par Phoenix en 2013, Alex Len n'a jamais réussi à être à la hauteur des attentes placées en lui malgré quelques saisons statistiquement très honnêtes.

Washington, à l'arrêt forcé à cause de cas de Covid, n'a joué que 11 matches depuis le début de saison et en a perdu 8. Ce n'est bien sûr pas l'arrivée d'Alex Len qui va révolutionner le jeu des Wizards, mais un peu de profondeur ne fait pas de mal, en attendant que la mécanique soit un peu mieux huilée autour du tandem Bradley Beal-Russell Westbrook.