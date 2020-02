De plus en plus exposée aux mises au repos des stars, la NBA a mis en place en 2017 une nouvelle règle qui a pour but de sanctionner les équipes qui abusent de cette pratique. Avec des cas très précis définis. Les Minnesota Timberwolves n’ont pas respecté les conditions prévues par la ligue en laissant D’Angelo Russell sur la touche lors du duel contre les Denver Nuggets dimanche dernier.

La rencontre était télévisée sur le réseau national et les Wolves avaient donc laissé leur meneur All-Star au repos alors qu’il était en bonne santé. Du coup, ils ont écopé de 25 000 dollars d’amende. Ils s’en remettront. Et vu les pratiques des différentes équipes, difficile de dire si cette règle a vraiment un impact sur les franchises qui continuent à pratiquer le « load management ».