L’hommage poignant de Giannis Antetokounmpo à son père

Giannis Antetokounmpo a grandi avec la peur que ses parents, immigrés nigérians installés en Grèce, soient renvoyés au pays en compagnie de ses trois frères. Il a dû bosser très jeune pour assurer des revenus à sa famille. Mais malgré ces moments difficiles, les Antetokounmpo sont restés unis. Et ils s’en sont sortis. Aujourd’hui, ses frangins Thanasis et Kostas évoluent eux aussi en NBA en attendant le petit dernier Alex (18 ans). Une fierté pour ses parents. Malheureusement, le papa, Charles, n’est plus là.

Il est décédé d’une crise cardiaque en 2017. Brutalement, à 53 ans. Il n’a pas pu assister au sacre (sacres ?) de MVP de son fils. C’est à l’occasion de son anniversaire que Giannis Antetokounmpo a posté une belle vidéo-montage de ses frères, de sa mère et de son paternel.

I know you are in Heaven proud and smiling down! 🙏🏽❤️ Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 3, 2020

Qu'il repose en paix.