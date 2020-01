Malgré l'ampleur de la pétition pour faire de la silhouette de Kobe Bryant le nouveau logo de la NBA, l'association présidée par Adam Silver ne semble pas vouloir emprunter ce chemin. Selon Dan Wetzel de Yahoo Sports, il n'est pas dans les plans de la ligue de modifier le logo actuel, dont elle maintient qu'il ne représente pas un seul joueur - alors que tout le monde sait qu'il s'agit de Jerry West et qu'il n'a jamais touché un centime pour ça - mais un ensemble de joueurs. La NBA ne souhaite pas mettre en avant "un seul joueur, tant ils ont été nombreux à être cruciaux dans son développement".

Les propositions de logos inspirés de la silhouette du Black Mamba resteront donc a priori sans lendemain. En soi, la symbolique était quand même intéressante vu la filiation entre Kobe Bryant et Jerry West, mais il y a d'autres possibilités d'hommages dans les prochains mois et les prochaines années pour honorer la mémoire et la carrière de la légende des Los Angeles Lakers.

