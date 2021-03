Lonzo Ball, les Pelicans croient encore à un futur commun

Lonzo Ball a fait l'objet de très nombreuses rumeurs lors de la deadline des trades. Le meneur des New Orleans Pelicans suscitait l'intérêt des Los Angeles Clippers, des Chicago Bulls ou encore des New York Knicks. Mais finalement, il n'a pas bougé.

Et malgré les bruits de couloir persistants, cette finalité n'a pas représenté une énorme surprise. En effet, les Pelicans sont en position de force puisque l'ancien des Los Angeles Lakers sera agent libre protégé lors de la prochaine intersaison.

Ainsi, ils auront la possibilité de s'aligner sur toutes les offres. Et de son côté, le patron de New Orleans David Griffin envisage un avenir commun avec Ball.

"C'est un gars qui peut faire des choses spectaculaires. Ce que nous avons vu de lui : un vrai bosseur, il a amélioré son tir autant qu'il le pouvait, il a travaillé à la salle. Il aime ses coéquipiers.

Et il l'a clairement fait savoir, personnellement, en face à face, qu'il voulait être ici. Et pourtant, je vois encore des rumeurs qui indiquent qu'il ne veut pas être ici. Qu'il ne figure pas dans nos plans et que nous allons l'échanger contre un sandwich au jambon.

Franchement, ça ne fait aucun sens quand on connait la réalité de la situation avec Lonzo", a assuré David Griffin devant les médias.