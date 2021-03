La preuve que Lonzo Ball est devenu un tireur d’élite !

Lonzo Ball était populaire en NBA avant même d’y avoir mis les pieds. La faute à son papa LaVar Ball, qui vendait son fils comme le prochain super héros venu sauver la planète basket. Tous les regards se sont braqués sur son aîné au moment où il brillait aux commandes d’UCLA. Et si ses performances enchantaient les scouts, sa mécanique de tir faisait grincer des dents. Il dégainait sur le côté, le coude très écarté. Même LeBron James s’est moqué du joueur universitaire en reproduisant sa gestuelle à l’échauffement lors d’un match des Cleveland Cavaliers à l’époque.

Tout le monde s’est bien fendu la poire. Fini de rire. Présenté comme un vrai bosseur, Zo n’a pas hésité à écouter ses coaches en NBA. Il a petit à petit remodelé sa mécanique pour l’adapter à un niveau bien supérieur à celui de la NCAA. Son geste est maintenant droit. Plus pur. Plus propre. Et oh mon dieu que ça fait des dégâts. Il est tout simplement devenu un sniper d’élite.

Aujourd’hui, Lonzo Ball a marqué plus de trois-points que Trae Young depuis le début de la saison. Et pas juste un peu. 99 contre 85 pour le meneur des Atlanta Hawks, pourtant réputé dans le domaine. En jouant même un match de moins ! Pas convaincu ? Bien. Sachez que le jeune joueur des New Orleans Pelicans a aussi planté plus de tirs primés que Devin Booker, Jayson Tatum, Khris Middleton, Bradley Beal, Kyle Lowry, Davis Bertans, Brandon Ingram, Jamal Murray ou Paul George (merci Reddit).

Il est en train de franchir un cap important. Et à l’approche de la reprise, il compile 14 points et 5 passes de moyenne. Avec même 39% de réussite derrière la ligne à trois-points (37 l’an dernier). Sa progression continue. Lonzo Ball est bien parti pour devenir un joueur très solide sur son poste. Et comme par hasard, voilà maintenant que les Pelicans veulent le garder à tout prix…

Comment Lonzo Ball prouve aux Pelicans qu’ils ont bien fait de miser sur lui