Le très beau cadeau des Clippers à leurs joueurs pour la nouvelle saison

Les Los Angeles Clippers ont trouvé un moyen pour motiver leurs joueurs avant le premier match de la saison contre les Los Angeles Lakers. En leur offrant de très beaux cadeaux. Une belle surprise pour Kawhi Leonard et compagnie qui, en débarquant dans le vestiaire, ont chacun pu trouver à leur place une Playstation 5 et un casque.

Looks like all the LA Clippers players got PlayStation 5’s and headphones ahead of tonight’s season opener vs. the Lakers. pic.twitter.com/mcelRrFFDm

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 23, 2020