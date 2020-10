La stat incroyable qui montre la domination des Lakers en config small ball

Depuis le début des finales NBA – et en réalité depuis le début de la saison – nous avons souvent mis en avant l’impact d’Anthony Davis sur le jeu des Los Angeles Lakers. Au point de le qualifier de « meilleur joueur » de cet effectif. Nous l’imaginions MVP de cette série, encore plus après les deux premiers matches contre le Miami Heat. Mais LeBron James est juste trop fort. C’est incontestable. Trop dominant. Top expérimenté et trop précieux dans les moments clés. Logiquement récompensé par ce nouveau trophée, un accomplissement historique.

LeBron James et les Lakers méritent leur « putain de respect »

Les Los Angeles disposaient du meilleur basketteur sur le terrain. Le King. Mais une statistique tend à démontrer l’influence sans limites d’AD à chacun de ses passages sur le terrain. Mais pas n’importe lesquels. Ceux au poste de pivot. Une position qu’il n’aime pas, qu’il rechignait depuis le début de sa carrière parce que ça l’obligeait à défendre sur des gabarits souvent plus lourds que lui. Mais avec l’évolution de la ligue, et celle des intérieurs, ce schéma, où il joue cinq, est inévitable. Il est même salvateur pour les Californiens.

The rout was on after starting AD at center. But when Anthony Davis was the lone big for the Lakers in the Finals, they outscored the Heat by 61 points. At any other point (with or without AD on the floor), the Lakers were outscored by 28 per @ESPNStatsInfo

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) October 12, 2020