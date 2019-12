Les Los Angeles Lakers à la recherche d’un gros trade avant février ?

Après un excellent début de saison, les Los Angeles Lakers connaissent un premier moment de flottement. En effet, la franchise californienne vient d'enchaîner 4 défaites de suite. Dont 2 revers contre deux concurrents directs pour le titre : les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers. Bien évidemment, la saison reste longue et il n'y a aucune raison de s'alarmer. Cependant, ce moment délicat pour redistribuer les cartes. En effet, d'après les informations de The Athletic, le General Manager des Angelenos Rob Pelinka a envie d'améliorer son effectif en réalisant un gros coup. Avant la deadline des trades en février, il faut donc s'attendre à de l'activité du côté des Lakers.

Dans l'idéal, Pelinka aimerait pouvoir compter sur un joueur extérieur capable d'être la 3ème option offensive. Avec de bonnes qualités à la création et également la capacité à faire mal à longue distance. Pour trouver la perle rare, des sacrifices seront bien évidemment nécessaires. Surtout si Pelinka souhaite réellement faire "un gros coup". Visiblement, Kyle Kuzma, un peu décevant depuis son retour de blessure malgré sa performance à Noël, et Kentavious Caldwell-Pope pourraient être les candidats idéals. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais les Los Angeles Lakers sont dans l'obligation de tout faire pour gagner dès maintenant. Notamment à cause de la situation contractuelle d'Anthony Davis, libre l'été prochain. Quitte à prendre des risques ?