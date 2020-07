Après Patrick Beverley et Montrezl Harrell, les Los Angeles Clippers ont enregistré un nouveau départ dans la bulle : Lou Williams.

Les Los Angeles Clippers vivent des difficultés dans cette bulle à Disney. Ces derniers jours, le meneur Patrick Beverley et l'intérieur Montrezl Harrell ont quitté la bulle à Disney pour des raisons personnelles. Pour le moment, la date concernant le retour des deux hommes reste inconnue. Et pour ne rien arranger, l'arrière des Clippers Lou Williams a également quitté le campus ! Selon les informations d'ESPN, le meilleur sixième homme de l'année 2019 a été également contraint de partir afin de régler un souci familial. Et forcément, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour la franchise californienne.

Joakim Noah se fait remarquer pour sa première avec les Clippers

Tout d'abord, ces départs successifs compliquent bien évidemment la préparation des Clippers. Handicapée par de nombreuses blessures cette saison, la franchise californienne avait enfin l'opportunité de bosser avec un effectif au complet. Mais sans Beverley, Harrell et Williams, le coach Doc Rivers se voit privé de trois éléments très importants de sa rotation. Sauf surprise, les trois joueurs doivent revenir très bientôt dans cette bulle. Officieusement, il se murmure qu'ils seront présents pour la reprise de la compétition. Mais quelle forme ? Avec quel rythme ? Même si les Clippers se retrouvent très bien placés à l'Ouest (2èmes), les choses sérieuses vont vite débuter avec les Playoffs. Et la présence d'un Lou Williams à 100% sera indispensable à ce moment-là...