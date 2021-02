Lou Williams et Patrick Beverley incarnent une certaine idée du basket et des Clippers. Les rumeurs d'un trade des deux hommes s'intensifient...

Quoi qu'il advienne dans les prochaines semaines, Lou Williams et Patrick Beverley garderont une place à part dans le coeur des fans des Los Angeles Clippers. Les deux hommes ont été les symboles d'une équipe qui a performé de façon inattendue entre la fin de l'ère Lob City et le début du tandem Kawhi Leonard-Paul George. Un groupe tough articulé autour de "Lou-Will" et "PatBev", mais aussi de Montrezl Harrell, Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander. Les deux derniers des Mohicans vivent peut-être bien la fin de leur aventure à Los Angeles.

Selon Bleacher Report, les Clippers songeraient très sérieusement à se séparer de Lou Williams et Patrick Beverley si l'occasion se présente avant la deadline de mars. Williams est moins tranchant en sortie de banc que les années passées (de 18.2 points par match à 10.3, à seulement 39.9% d'adresse) et Beverley a été freiné par une blessure qui l'a empêché de disputer une dizaine de matches. Malgré cet impact moindre de leur part, les Clippers s'en sortent bien et font une bonne saison sous les ordres de Tyronn Lue. D'où l'idée de possiblement utiliser l'un ou l'autre, peut-être même les deux, pour s'offrir du sang frais.

Mais alors que la profondeur de banc des Clippers est plutôt satisfaisante jusque-là, notamment grâce à la présence de ces deux-là, est-ce vraiment une bonne idée ?

Ce n'est pas un secret, les anciens du vestiaire ont vu d'un mauvais oeil les privilèges dont ont bénéficié Kawhi Leonard et Paul George à leur arrivée. A plusieurs reprises, Lou Williams, Patrick Beverley et Montrezl Harrell ont évoqué devant la presse des soucis d'alchimie au sein du groupe, sans pour autant donner de noms. Tout le monde avait compris et il n'est d'ailleurs même pas certain que la frustration de ceux qui sont restés, comme Williams et Beverley, soit complètement dissipée. C'est une autre raison pour laquelle le front office, qui a pour seule obsession de remporter le titre sur une fenêtre de tir très courte, songe aussi à tourner complètement la page.

Selon Jake Fischer, le journaliste de Bleacher Report qui a sorti l'info, on est même au-delà de la simple réflexion. Les Clippers vont chercher à trouver un deal qui leur permette de récupérer quelque chose en échange de leurs deux trentenaires (34 ans pour Lou Williams, 32 pour Patrick Beverley). Les choses pourraient être assez animées du côté de L.A. avant la deadline.