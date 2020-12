Lou Williams a-t-il envoyé une pique à peine déguisée à Kawhi Leonard ?

Les Los Angeles Clippers ont pris le relais des San Antonio Spurs de Gregg Popovich et sont devenus les visages du « load management » en NBA. Un débat qui n’en est pas vraiment un mais un sujet qui a pris suffisamment d’ampleur pour que la ligue impose des règles sur le repos des superstars. Kawhi Leonard et Paul George, par exemple, ont manqué de nombreuses rencontres pour ménager leur corps l’an dernier. Ce qui n’a pas toujours plu à leurs coéquipiers dont Lou Williams.

Les privilèges fous de Kawhi et Paul George qui ont mis le feu au vestiaire des Clippers

L’atmosphère délicate au sein du vestiaire des Clippers a déjà été soulignée depuis l’échec des Californiens lors des derniers playoffs. La franchise comptait donc assainir son vestiaire pendant l’intersaison. La nomination de Tyronn Lue – qui était pourtant assistant de Doc Rivers – sur le banc va aussi dans ce sens. Mais avec cette déclaration de Lou Will, on peut se demander ce qu’il en est vraiment.

« Je suis dans cette ligue depuis tellement longtemps. J’étais dans cette ligue avant le load management. C’est comme ça que j’ai été formé. Donc mon opinion sur le load management, c’est que je vais jouer les 72 matches », déclare le joker offensif des Clippers.

Alors, déjà, avant de s’enflammer et de créer une polémique, notons qu’il était questionné sur le load management. Il n’a pas lui-même évoqué le terme juste pour provoquer. Par contre, derrière cette réponse où il fait un peu l’ancien, on peut aussi une lire une petite pique à ses deux coéquipiers stars.

En fait, ce n’est même plus vraiment la question. Qu’il les ait visés ou non. Parce que même si ce n’était pas une pique, ce sont des propos qui arriveront aux oreilles de Leonard et George. Et qui peuvent alors être interprétés. C’est ainsi que se créent les distractions. Et les Clippers s’en seraient vraiment passés.