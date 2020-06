Lou Williams encore en réflexion pour sa participation à la reprise…

Certaines franchises vont-elles devoir composer sans des joueurs importants à Disney ? On le sait, la saison 2019-2020 de la NBA va reprendre le 30 juillet prochain à Orlando. Cependant, chez les joueurs, il n'y a pas une unanimité concernant la reprise de la compétition. Ainsi, ils vont devoir choisir, individuellement, avant le 24 juin de participer ou non à cette fin d'exercice. Et peu importe la raison de ce choix (par peur du Covid-19 ou pour certaines convictions), les joueurs ne seront pas sanctionnés. De son côté, Lou Williams hésite encore. L'arrière des Los Angeles Clippers a été sensible à la prise de parole de Kyrie Irving. Pour rappel, le meneur des Brooklyn Nets a créé une coalition afin de boycotter cette reprise. L'objectif ? Ne pas détourner l'attention des médias du mouvement "Black Lives Matter".

"Certains gars ont soulevé un point important sur le fait de ne pas jouer : nous ne voulons pas de distraction. Pour nous, le seul bénéfice de ne pas jouer c'est de rester concentré sur cette lutte. Cependant, une reprise serait dans six semaines... Dans six semaines, le monde aura probablement besoin de guérir. Il aura peut-être besoin de nous sur le parquet.

Mais si de jeunes noirs, ou même des adultes noirs, sont encore victimes de brutalités policières, se font tuer ou humilier, je ne sais pas si c'est dans notre meilleur intérêt de jouer", a estimé Lou Williams pour ESPN.

On peut bien évidemment comprendre la position de Lou Williams. Sportivement, sa décision sera en tout cas très importante pour les Clippers...