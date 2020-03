Luc Mbah a Moute pour renforcer la défense des Rockets ?

Les Houston Rockets vivent dans l’univers du « super small ball », où les joueurs de plus de 2,03 mètres ne sont pas les bienvenues. La franchise est allée au bout de son raisonnement en alignant uniquement des extérieurs de formation sur le terrain. Dans le but d’étirer les lignes et donc d’offrir un maximum d’espaces en attaque à ses solistes James Harden et Russell Westbrook. Mais le prix de cette tactique peut se payer très cher en défense. Et c’est pourquoi le staff cherche encore à ajouter un défenseur capable de contenir plusieurs profils différents. Luc Mbah a Moute est une cible intéressante dans cette optique.

Le vétéran de 33 ans s’est fait une réputation de stoppeur en NBA. Il plafonne au-dessus des 2 mètres mais il un combo agilité-vitesse-puissance qui fait de lui un homme susceptible d’être envoyé en mission sur les scoreurs adverses. Il est d’ailleurs la cible des Rockets selon les informations rapportées par The Athletic. Les Texans l’ont même mis à l’essai.

Source: Houston Rockets brought in free agent forward Luc Mbah a Moute for a workout today. Mbah a Moute last played in the NBA during the 2018-19 season due to injury. — Kelly Iko (@KellyIkoNBA) March 5, 2020

Luc Mbah a Moute a déjà joué à Houston entre 2017 et 2018. Il était aux Clippers l’an dernier, où il tournait à 5 points par match. Il est sans club depuis.