Il est toujours triste de voir un joueur prendre sa retraite à 28 ans, sans avoir eu la possibilité de montrer tout son talent et ses capacités. Lucas Nogueira est malheureusement à ranger dans cette catégorie. "Bebê" Nogueira est l'un de ces pivots draftés avant Rudy Gobert, le soir de la Draft 2013. Une malédiction en soi, que le Brésilien sélectionné en 16e position par Boston (qui l'a immédiatement envoyé à Atlanta) n'a pas pu surmonter. Nogueira vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite, trop handicapé par les blessures malgré une dernière tentative dans le championnat de son pays avec le Fortaleza Basquete.

Absent pendant quasiment deux ans à la suite d'une blessure contractée avec Fuenlabrada en Espagne, l'intérieur de 28 ans souffrait trop pour tenter un nouveau comeback et a décidé de dire stop.

"J'ai toujours su que revenir sur le terrain après deux années blanches serait très difficile, mais j'étais prêt à relever se challenge. Mardi dernier, je me suis à nouveau blessé et j'ai dû prendre cette décision difficile" a expliqué Lucas Nogueira sur Instagram.

Lucas Nogueira, 2,13 m, a joué 141 matches de saison régulière en NBA et 13 de playoffs avec les Atlanta Hawks et les Toronto Raptors. Parmi les accomplissements de sa carrière, on peut noter le titre de meilleur défenseur du championnat espagnol avec l'Estudiantes la saison de sa Draft.

