Si Kendrick Perkins a toujours reconnu à Luka Doncic un vrai talent, l'ancien joueur de Boston devenu consultant sur Fox Sports reste assez sceptique quant à sa capacité à être le meilleur joueur de la ligue. Ces dernières semaines, il n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer le Slovène des Dallas Mavericks.

"Luka ? Celui que tout le monde a déjà sacré comme successeur de Dirk ? Le MVP de tout le monde ? C'est un talent d'élite, mais s'il veut mériter ce titre que tout le monde veut lui donner, il va devoir me montrer plus de choses dans la colonnes des victoires. Chris Paul l'a mis dans sa poche cette nuit. Je ne suis pas encore convaincu", avait par exemple expliqué Perkins début février.

Phoenix a préféré Ayton à Doncic, un ancien scout explique pourquoi

Fait statistique amusant relevé par les fans de Luka Doncic et les détracteurs de Kendrick Perkins, la star des Mavs a déjà dépassé le total de points en carrière de "Perk" en seulement deux saisons et demi... Grâce à ses 22 points inscrits lors de la victoire contre les San Antonio Spurs, le voilà 4 221 points, soit 7 de plus que Perkins, qui a raccroché avec 4 214 points au compteur. L'époque, les postes et les styles de jeu sont différents. Mais c'est tout de même amusant de noter que Doncic a eu besoin de 11 633 minutes et 616 matches de moins pour doubler Kendrick Perkins au classement des points en carrière.

Ce n'est évidemment pas quelque chose de nature à empêcher le consultant fanatique de LeBron James de critiquer Luka Doncic s'il en a envie ou que cela sert la dramaturgie de ses interventions. Il y a peu, il estimait que la titularisation de Doncic au All-Star Game au détriment de Damian Lillard était un scandale.