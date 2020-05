Luka Doncic bloqué en Europe ?

La situation actuelle est complètement inédite en NBA. La saison a été arrêtée en raison de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs joueurs internationaux ont eu le temps ou la possibilité de retourner dans leur pays d'origine pendant ce break imposé. C'est notamment le cas de la star des Mavs, Luka Doncic, qui se trouverait actuellement en Slovénie.

Sauf que, jusqu'à nouvel ordre, les aéroports sont fermés pour la plupart et les vols entre les deux continents interdits. Du coup, en cas de reprise du championnat cet été ou, tout au moins dans un premier temps, de l'entrainement, cela pourrait poser problème. Une hypothèse que la ligue tient à honorer même si elle n'a prise aucune décision pour l'instant.

Tout comme Sekou Doumbouya en France et sans doute d'autres joueurs, Luka Doncic pourrait donc être bloqué en Europe. On imagine qu'avec ses ressources, la NBA serait en mesure de trouver une solution pour ramener ses stars sur le territoire américain, mais c'est malgré tout une difficulté en plus à gérer. Surtout, pourra-t-elle le faire pour chacun des joueurs qui ne sont plus aux Etats-Unis actuellement ? Encore un défi à relever avant un retour du basket...