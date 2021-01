Luka Doncic dézingue le visage affiché par les Mavs !

La nuit dernière, les Dallas Mavericks ont subi la loi du Utah Jazz (101-120). Si tout va bien pour la franchise de Salt Lake City avec 11 victoire de suite, la formation texane traverse une période plus délicate. Luka Doncic et ses partenaires ont ainsi enchaîné une 4ème défaite consécutive.

Et si cette mauvaise série reste préoccupante, le meneur des Mavs se montre surtout inquiet par le visage affiché. Bien trop esseulé contre le Jazz, le Slovène n'a pas senti un sentiment de révolte chez ses coéquipiers. Et en leader, Doncic a poussé un coup de gueule.

"Notre performance ? Terrible. A chaud, j'ai comme l'impression qu'on a l'air de s'en ficher, franchement. Nous avons besoin de plus d'énergie, de plus d'efforts... Mais je sais que nous allons le faire et il faut s'appuyer sur ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire.

Je ne me suis jamais senti comme ça. Nous devons absolument réagir, car ça ne se présente pas bien. Nous devons faire quelque chose, parce que ce n'est vraiment pas beau à voir. C'est simple, nous devons prendre nos responsabilités, nous parler pour ainsi mieux jouer. Il faut donc des efforts", a réclamé Luka Doncic devant les médias.