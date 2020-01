Luka Doncic ne faisait pas l'unanimité au moment de la Draft 2018. Entre les glorieux anciens qui critiquaient le niveau du basket européen et les General Managers qui trouvaient des joueurs meilleurs que lui dans cette cuvée, il y avait de quoi faire. Aujourd'hui, le Slovène fait l'unanimité. Sa deuxième saison en NBA est phénoménale et plus personne ne vient mettre en doute le potentiel de superstar de l'ancien Madrilène. Certains membres de front offices flirtent même avec le tampering le concernant. Jerry West n'est que conseiller chez les Los Angeles Clippers, mais la ligue pourrait bien se pencher sur ses propos très élogieux envers Luka Doncic dans le Dallas Morning News.

"Je suis là depuis longtemps et j'ai vu beaucoup de joueurs spéciaux. Combien y a-t-il de superstars dans la ligue à n'importe quel moment dans le temps ? Peut-être cinq ou six. Je parle de superstars. Il y a une différence entre les All-Stars et les superstars. Et Luka Doncic en est une. Il sera le meilleur joueur que Dallas a jamais connu. J'ai énormément de respect pour Dirk Nowitzki. Mais Dirk n'est pas Luka Doncic".

Jerry West se trompe rarement et est l'architecte de plusieurs des plus belles équipes de l'histoire de la NBA. S'il considère que Luka Doncic a de bonnes chances de dépasser celui qu'il a eu pour mentor pendant un an à Dallas, on peut s'y fier.

Les stats de Luka Doncic en 2019-2020