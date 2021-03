Luka Doncic en feu contre Portland, ça devient une manie !

Luka Doncic est un monstre. Un monstre encore jeune et avec quelques lacunes, certes, mais les lacunes en question semblent disparaître complètement cette saison lorsqu'il affronte les Portland Trail Blazers. La nuit dernière, pour la troisième opposition entre les Mavs et les Blazers, le Slovène a encore été fabuleux en signant un récital sur trois quart-temps avant d'aller faire la sieste sur le banc dans le quatrième.

Avec 37 points à 8/9 à 3 points (!), Doncic n'a laissé aucun espoir à Portland et est cette fois reparti avec la victoire après deux défaites. Mais à chaque affrontement avec Damian Lillard et sa bande, l'ancien Madrilène semble survolté. Jugez plutôt.

CQFR : Doncic s'est transformé en Curry, Griffin a encore des cannes, CP3 dans l'histoire

Game 1 : 44 points, 9 passes et 7 rebonds en 36 minutes à 70% d'adresse, 62.5% à 3 points et 91.7% sur la ligne

Game 2 : 38 points, 9 rebonds et 9 passes en 39 minutes à 55.6% d'adresse, 30.8% à 3 points, 80% sur la ligne

Game 3 : 37 points, 7 rebonds, 4 passes en 30 minutes à 68.4% d'adresse, 88.9% à 3 points, 50% sur la ligne

Depuis le début de sa carrière en NBA et encore cette saison, Luka Doncic a des difficultés pour se montrer adroit à 3 points. Sur les trois oppositions avec les Blazers, il affiche 56.7% dans l'exercice, pour une adresse globale de 63.6%. Très nettement au-dessus de ses moyennes sur la saison (37.1% à 3 pts, 48.4% en global) qui sont déjà à la hausse par rapport à la saison dernière.

🔥🔥🔥🔥 37 POINTS EN 29 MINUTES

+40 À PORTLAND

8/9 DERRIÈRE LA LIGNE À 3PTS (89%) Voilà la perf de Luka Doncic cette nuit… Bonne journée 😅 pic.twitter.com/njdQml7v4G — 50 Nuances de NBA (@50NuancesDeNBA) March 22, 2021

On ne serait vraiment pas contre une opposition entre Dallas et Portland en playoffs, ne serait-ce que pour voir Luka Doncic au top contre un Damian Lillard toujours fabuleux dans ces circonstances. Pour le moment, les Blazers sont 6e et les Mavs 8e, mais les positions sont tout sauf fixées à l'Ouest.