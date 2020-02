Luka Doncic et les triple-doubles, quelle cadence infernale !

Luka Doncic fait partie de ces gens qui n'ont pas le temps. Le Slovène n'a pas l'air plus intéressé que ça par les records de précocité ou de productivité. Pourtant, il en efface à la pelle depuis ses débuts en NBA la saison dernière. Maintenant qu'il est All-Star et qu'il est le leader d'une équipe qui jouera sauf surprise les playoffs, l'ancien Madrilène peut prendre quelques minutes pour réaliser ce qu'il accomplit soir après soir. La nuit dernière, lors de la victoire des Dallas Mavericks contre les San Antonio Spurs dans le derby texan, Luka Doncic a égalé le record de triple-doubles d'un joueur sous le maillot des Mavs. Il s'agissait de Jason Kidd, auteur de 21 "TD" durant sa carrière avec Dallas. Là où c'est vertigineux, c'est que Kidd a mis 6 saisons pleines (500 matches) pour atteindre ce total. Doncic n'a même pas encore bouclé sa deuxième et compte seulement 119 rencontres à son actif.

Contre les Spurs, il a gratifié ses fans d'une copie à nouveau impressionnante, sa dernière avant de fêter ses 21 ans et son passage à la majorité aux Etats-Unis : 26 points, 14 passes et 10 rebonds.

On peut se demander si Luka Doncic n'a pas, d'ores et déjà, toutes les armes pour aller chercher le record d'Oscar Robertson (181) que convoite par exemple Russell Westbrook (146). Rares sont les joueurs du classement du nombre de triple-doubles en carrière à avoir vu la vie en 3D aussi fréquemment et à un si jeune âge. En fait, ils sont loin. Très loin.

Le nombre de triple-doubles avant d'avoir 21 ans

21 — Luka Doncic

7 — Magic Johnson

5 — LeBron James

3 — Lamar Odom

2 — Lonzo Ball

2 — Chris Paul

2 — Antoine Walker

En continuant sur cette cadence, le Slovène a de bonnes chances de dépasser "Big O" entre 28 (au plus tôt) et 32 ans. Un éventail assez large mais qui prend forcément en compte les blessures éventuelles et les baisses de rythme possibles.

Dans tous les cas, on ne voit pas bien comment Luka Doncic pourrait ne pas marquer l'histoire de la NBA. Sur le plan statistique, mais aussi pour ses accomplissements, évidemment.