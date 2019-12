Luka Doncic, une grosse frayeur sur une mauvaise chute

Les fans des Dallas Mavericks ont dû retenir leur souffle pendant quelques minutes. Lors de la défaite sur le parquet des Los Angeles Lakers (95-108), le meneur Luka Doncic a été victime d'une mauvaise chute. Juste avant la mi-temps, le Slovène, sur une pénétration, est mal tombé après un contact avec Dwight Howard et Kyle Kuzma. La tête du jeune prodige de 20 ans a violemment heurté le sol. Logiquement, il a été ensuite obligé de regagner les vestiaires pour suivre un protocole commotion. Autorisé à reprendre le jeu après la pause, Doncic a rassuré son monde en seconde période sur le parquet, mais aussi devant les médias.

"C'était effrayant. Je suis tombé sur mon dos, mais ma tête et mon coude ont touché le sol dans la foulée. Mais c'était ok", a confié Luka Doncic pour ESPN.

Avec les nouvelles consignes de la NBA par rapport aux commotions, le joueur des Mavs n'aurait dans tous les cas pas pu revenir sans le feu vert du staff médical. Logiquement, Luka Doncic ne devrait donc pas être absent sur les prochains matches. Il s'agit d'une bonne nouvelle alors que la franchise texane a également perdu sur blessure Tim Hardaway Jr., touché à la cuisse, lors de cette partie.

Luka Doncic takes a scary hard fall but seems to be okay 🙏🏽 pic.twitter.com/9iJ1YrgOJj

