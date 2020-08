Quand les insiders US ne croyaient pas du tout en Luka Doncic

Cela fait des années que Luka Doncic est présenté comme un crack. Même Nabil Djellit l’a repéré il y a quelques mois, quasiment avant tout le monde. Des années que le Slovène est considéré comme le prochain très grand basketteur européen. Et pourtant, au moment de la draft 2018, certains éditorialistes US refusaient de croire à la hype. Parce qu’ils ne le connaissaient pas. Ni le joueur, ni le niveau de l’Euroleague (que certains ignares américains osent mettre en dessous de la G-League, oh mon dieu). Du coup, pour ces stars de la TV, Doncic ne pourrait pas briller en NBA.

Opinion of several NBA basketball commentators before Daft 2018. It is interesting that the same people still get paid for what they do. pic.twitter.com/9sk0ZPyoaq

— Kosta Jankov (@GBA_BOCAR) August 24, 2020