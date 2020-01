Les Dallas Mavericks étaient de passage à San Francisco pour y affronter les Golden State Warriors hier soir. L'occasion pour les journalistes de questionner Steve Kerr au sujet de Luka Doncic. Le coach n'a pas été avare en compliments et en comparaisons flatteuses au moment de faire le portrait du Slovène.

"C'est un basketteur merveilleux. Il est différent. Il a constamment une longueur d'avance et il voit ce qui se passe sur le terrain. Sur ça, il me rappelle un peu Larry Bird. Un coup d'avance sur un échiquier. Mais il a aussi des caractéristiques de James Harden avec ses crossovers et ses step-backs. C'est un joueur brillant, tellement jeune. Il sera l'une des figures de la ligue pendant très longtemps. Il est très important pour la NBA."

Luka Doncic a fait honneur aux mots de Steve Kerr en compilant 20 points et 8 rebonds en 27 minutes pour mener les Mavericks à une victoire facile contre les Warriors (124-97) cette nuit.

Via ESPN