Luka Doncic était clairement frustré après la défaite des Dallas Mavericks contre les Los Angeles Lakers. Pendant le match, c'était aussi le cas. Après avoir manqué un lancer-franc (il en a loupé 5 sur 13 cette nuit) en fin de première mi-temps, le Slovène a eu du mal à se contenir et a commencé à... déchirer son maillot.

Luka Doncic got frustrated after a missed free throw, so he ripped his jersey pic.twitter.com/hcMqVkpe6l

— Dime (@DimeUPROXX) January 11, 2020