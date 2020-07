Luka Doncic maltraité par Boban Marjanovic en un contre un

Luka Doncic et Boban Marjanovic font le show depuis leur entrée dans la bulle. Les duels entre le Slovène et le Serbe sont amusants à suivre.

Le duo star de la bulle d'Orlando pour le moment est à chercher du côté des Dallas Mavericks. Luka Doncic et Boban Marjanovic s'amusent comme des petits fous à Disney World Resort et permettent au compte Twitter des Mavs d'alimenter joyeusement le fil quotidien.

Lors de l'une des séances d'entraînement les plus récentes, on a pu voir l'immense pivot serbe et le prodige slovène se défier en un contre un. Le plus chaud des deux sur ce coup n'est pas forcément celui que l'on croit.

Images d’un Luka Doncic tout jeune et déjà en avance

Boban Marjanovic n'est pas qu'une masse et il l'a souvent démontré avec les Spurs et les Pistons par le passé. On espère le voir pour ses 5 ou 10 minutes de jeu syndicales lors de la reprise de la saison NBA. Les Mavs n'ont pas cinquante pivots actifs depuis la blessure de Dwight Powell et il y a de bonnes chances que Boban soit de la partie et postérise d'autres joueurs que son partenaire Luka Doncic.

En revanche, il n'y aura pas de retrouvailles avec son ami Tobias Harris, avec lequel il formait un duo hilarant chez les Clippers et les Pistons. Les Sixers ne sont pas l'une des huit équipes qu'affronteront les Mavs pour cette fin de saison régulière.

Dallas affrontera les Houston Rockets, les Phoenix Suns, les Sacramento Kings, les Los Angeles Clippers, les Milwaukee Bucks, le Utah Jazz, les Portland Trail Blazers et les Phoenix Suns. Ils occupent pour le moment la 7e place dans la Conférence Ouest et affronteraient virtuellement les Los Angeles Clippers au 1er tour des playoffs.