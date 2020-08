Marcus Morris a-t-il voulu blesser Luka Doncic ?

Un geste litigieux de Marcus Morris sur Luka Doncic suscite la polémique après le Game 5 entre les Clippers et les Mavericks.

Les Dallas Mavericks sont déjà privés de Kristaps Porzingis, qui souffre du genou. Sa blessure s’ajoute à celle de Luka Doncic. Le Slovène joue actuellement sur une cheville. Mais pour l’instant, il tient le choc. Sauf si ses adversaires se mettent à lui marcher dessus – intentionnellement ou non – pour le renvoyer à l’infirmerie. Une question malheureuse qui se pose depuis cette nuit. En effet, Marcus Morris, stoppeur attitré au prodige, a appuyé son pied sur celui de la superstar, au point de lui faire perdre sa chaussure, dans le troisième quart temps cette nuit. Il jure qu’il n’a pas fait exprès.

« Je respecte les autres joueurs. Alors imaginer que j’aurais cherché à blesser un gars me paraît fou. 10 ans que j’affronte les meilleurs. Je milite pour le travail et l’éthique. »

Luka Doncic s’est cassé la figure mais Morris a essayé de le rattraper de suite. Difficile de juger si son geste était vraiment volontaire. On serait quand même tenté de lui donner le bénéfice du doute. L’ailier est un dur mais pas de là à chercher à blesser un adversaire. Les Mavericks ne semblent pas tout à fait d’accord.

« J’ai mon propre avis. J’espère que ce n’était pas intentionnel. Je ne veux même pas parler de lui. Il me parle déjà mal pendant les matches. J’espère juste que ce n’était pas intentionnel », confie Doncic.

Allez, 40 pions dans le Game 6 et on en parle plus.